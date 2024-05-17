Москва, 17 мая, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого с 6 по 12 мая. Результаты исследования 17 мая опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

По сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос на 0,5 процентного пункта.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов», ― говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом уровень доверия председателю правительства Михаилу Мишустину составил 63,5%.

Показатель одобрения деятельности российского лидера также вырос за неделю на 0,5 процентного пункта и составил 78,9%. Работу премьер-министра и правительства России положительно оценили 54,9% (+2,0 п. п. за неделю) и 55,0% (+1,6 п. п. за неделю) респондентов соответственно.

Опрос проводил «ВЦИОМ-Спутник» среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с 6 по 12 мая с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров в не менее чем в 80 регионах.

В частности, респондентам предложили ответить на вопросы: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?», «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете…?».

Как сообщало ИА Регнум, согласно опубликованным 3 мая результатам социологического опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», Путину выразили доверие 83% жителей страны, и 83% оценили его работу положительно. За неделю этот показатель вырос на четыре и три процентных пункта соответственно.

При этом свыше половины респондентов (58%) дали положительную оценку работе правительства (плюс 3 п. п.), обратного мнения придерживаются 24% опрошенных. Также 60% участников опроса (плюс 5 п. п.) положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина.