Москва, 24 мая, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1% россиян, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Михаил Терещенко/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Согласно опросу, российскому лидеру доверяют 81,1% граждан, недоверие выразили 15,3% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 65% россиян, не доверяют 16,7%.

Одобряют работу Путина 78,7%, не одобряют 13,5%. Работу Мишустина одобряют 55,8% граждан, неодобрение высказали 8,4%.

Опрос был проведен с 13 по 19 мая, в нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

Как передавало ИА Регнум, согласно опубликованным 17 мая результатам социологического опроса, проведённого ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%. При этом уровень доверия председателю правительства Михаилу Мишустину составил 63,5%.

Показатель одобрения деятельности российского лидера составил 78,9%. Работу премьер-министра и правительства России положительно оценили 54,9% респондентов соответственно.

Опрос проводил «ВЦИОМ-Спутник» среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с 6 по 12 мая с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров в не менее чем 80 регионах.

За последние два года уверенность россиян в том, что президент России Владимир Путин сможет обеспечить стабильность в России, достигла максимума. Так, 80% граждан России уверены, что российский лидер сможет обеспечить развитие страны, следует из результатов социального опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).