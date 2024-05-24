Москва, 24 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Инициатива вице-спикера ГД Бориса Чернышова о сокращении на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты носит популистский характер. Об этом 24 мая корреспонденту ИА Регнум заявила руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Это довольно популистская идея. Неясно, кто будет выполнять работу за женщин, которым сократят рабочий день. Ведь в больницах и поликлиниках, где работают много женщин, количество пациентов не уменьшится. А в МФЦ посетителей не станет меньше», — отметила она.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова отметила, что данная инициатива требует детального рассмотрения и публичного обсуждения.

Она подчеркнула, что улучшение условий труда жителей России и контроль за этим вопросом являются важными направлениями. Однако при рассмотрении любой инициативы необходимо учитывать не только гендерные аспекты, но и психофизическое состояние человека, его роль в семье, значимость его работы для общества и государства, а также личную позицию.

Также важно оценить последствия сокращения рабочей нагрузки на рынок труда, экономику предприятий, конкретного региона и страны в целом. Необходимо рассмотреть возможные риски в таких значимых сферах как медицина, образование, госслужба и другие, добавила эксперт.

«Всё это требует внимательного и детального изучения социологическими службами, экспертами и профильными общественными организациями, которые выражают мнение и чаяний людей, донося до законодателя ту или иную проблему в случае её существования. В этой связи важно подходить к теме с точки зрения взвешенной позиции, учитывающей все факторы. Поэтому хотя предложение имеет гуманистический характер, инициатива, на мой взгляд, оно требует более тщательной проработки и публичных обсуждений с привлечением всех заинтересованных сторон», — подчеркнула Булгакова.

Как передавало ИА Регнум, вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. По мнению Чернышова, такая мера должна быть обязательной для госслужащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. При этом для частных компаний данная мера может быть рекомендательной, добавил Чернышов. Женщины составляют 49% от общего числа работников в России, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике, отмечается в документе.

В августе 2023 года член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить продолжительность рабочей недели в России сразу на четыре часа, с 40 до 36 часов. В качестве примера депутат привела Нидерланды, где наблюдается один из самых высоких уровней жизни, люди работают не более 33 часов в неделю. В ряде других европейских стран продолжительность рабочей недели составляет 32-36 часов, подчеркнула она.

В июле министр труда и социальной защиты Антон Котяков не поддержал введение в России четырёхдневной рабочей недели. Глава ведомства заявил, что не видит необходимости в законодательном закреплении такой нормы. Нестандартный график является предметом дискуссии с работодателем, и актуальные законные нормы позволяют ему организовывать работу сотрудников по своему усмотрению, отметил министр.