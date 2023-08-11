Москва, 11 августа, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить продолжительность рабочей недели в России с 40 до 36 часов. Об этом она рассказала изданию «Лента. ру» в пятницу, 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной», — приводит издание слова депутата.

Она подчеркнула, что продолжительность рабочей недели в ряде европейских стран составляет от 32 до 36 часов. Например, в Нидерландах, где наблюдается один из самых высоких уровней жизни, граждане работают не более 33 часов в неделю.

Светлана Бессараб предположила, что для поиска наиболее эффективного решения в этом направлении правительству России стоит рассмотреть вариант двухлетнего эксперимента, к которому работодатели могут подключиться добровольно.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza опубликовала исследование, согласно которому в период с января по март этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю, что является рекордным показателем.