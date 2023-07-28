Москва, 28 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В Министерстве труда и социальной защиты России оценили возможность введения в стране четырёхдневной рабочей недели. Глава ведомства Антон Котяков 28 июля заявил, что не видит необходимости в законодательном закреплении этого.

Константин Кокошкин /Известия

Министр отметил, что нестандартный рабочий график является предметом дискуссии с работодателем, и актуальные законные нормы позволяют ему организовывать работу сотрудников по своему усмотрению.

«На сегодняшний день нет необходимости четырёхдневной рабочей недели. Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с чётким закреплением четырёхдневной рабочей недели не вижу», — заключил Котяков.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что введение четырёхдневной рабочей недели без изменения зарплат будет невыгодно для российской экономики. Он отметил, что сейчас реализовать такую идею вряд ли возможно из-за непростой экономической обстановки, и проведение экспериментов представляется неуместным. Однако он согласился, что уменьшение продолжительности рабочего дня имеет право на существование.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, в России количество противников введения четырехдневной рабочей недели уменьшилось до самого низкого за четыре года показателя — 28%. При этом 49% поддерживают такое сокращение продолжительности рабочей недели.