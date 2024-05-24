Киев, 24 мая, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Во время недавней поездки на приграничные оборонительные рубежи украинские чиновники скрыли от главы киевского режима Владимира Зеленского реальную обстановку. Вместо этого ему показали более эффектный в военном плане участок фронта, признал депутат Верховной рады Михаил Бондарь в интервью «Радио НВ».

Иван Шилов ИА Регнум Зубы дракона

«Мои коллеги выезжали, фиксировали это строительство как раз на Сумском, на Харьковском направлении. <…> Оказалось, что и они, и после этого Зеленский приезжали на один и тот же объект. То есть, был построен какой-то показательный (объект. — прим. ред.), и туда можно было приезжать фотографировать — вот они только туда фактически и везли», — пояснил Бондарь.

На самом деле все остальные участки оборонительной линии вблизи украинской границы были сделаны наспех, где-то не достроены либо вообще отсутствовали, заявил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ возведут новые фортификационные сооружения вдоль всей линии боевого соприкосновения из-за неэффективности прошлых укреплений. Об этом от военных узнало украинское издание «Лига». Заново построят 10 тыс. километров заграждений. По словам украинских военных, в Харьковской области не оборудовали соответствующим образом передовые позиции. Местами встречаются «недострои» фортификаций, многие участки до сих пор не защищены от наступления российских войск.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не было. По его словам, первые лица Украины приезжали и пиарились на этих сооружениях, При этом всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет, и Зеленского выставили на посмешище. Ему следовало бы назначать правильных чиновников и делать выводы, если его подставили, добавил отставной генерал.

Российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, подтвердили 23 мая в Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВС России поразили живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах сёл Константиновка и Гранов. Также российские военные отразили две контратаки украинских штурмовиков у посёлка Глубокое и города Волчанска. Потери противника составили до 365 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка и двух бронированных машин. Кроме того, были поражены гаубица М777 и орудие М119 производства США, а также гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.