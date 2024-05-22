Киев, 23 мая, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) возведут новые фортификационные сооружения вдоль всей линии боевого соприкосновения из-за неэффективности прошлых укреплений. Об этом сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на военных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Общая протяженность фронта на 19 мая — 3750 км… На этой линии должно быть создано до 10 тыс. км невзрывных заграждений», — указали авторы материала.

По словам украинских военных, в Харьковской области не оборудовали соответствующим образом передовые позиции. Местами встречаются «недострои» фортификаций, многие участки до сих пор не защищены от наступления ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава Киевской областной военной администрации Украины Руслан Кравченко в соцсетях проинформировал о том, что на территории региона установили 10 тыс. оборонительных укреплений, известных как «зубы дракона». При этом по области продолжали строить систему фортификационных сооружений, включающую траншеи с разветвлениями, блиндажи, «зубы дракона», противотанковые рвы, другие укрытия и невзрывные заграждения. В подтверждение своих слов Кравченко приложил сделанный дроном снимок укреплений.

Киев пытается показать, что подготовил оборону не хуже, чем Россия, прокомментировал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. У ВСУ не получится создать такие укрепления, как те, которые они возвели с 2014 года в Авдеевке и Артёмовске. На это у них нет времени, а создание подобных укреплений — это очень сложная и дорогостоящая работа. Кроме этого, неизвестно, из какого материала были сделаны эти «зубы дракона» и сколько в них цемента, песка и других компонентов. Ведь никто на Украине коррупции не отменял, отмечал эксперт.