Москва, 23 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 мая на брифинге.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По данным ведомства, силами группировки нанесены поражения живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах сёл Константиновка и Гранов.

Российские военные отразили две контратаки украинских штурмовиков у посёлка Глубокое и города Волчанска.

«Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражены гаубица М777 и орудие М119 производства США, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

Так, посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области. Тогда бойцы ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме, а теперь они пытаются уничтожить посёлок и периодически стреляют по домам из артиллерии, сообщили в Минобороны.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Путин своими словами о буферной зоне в приграничных регионах Украины подал важный сигнал Западу. Он отметил, что российский лидер рассказал о работе военных в Харьковской области, когда был в Китае, который также борется за мировое лидерство, прежде всего в экономике, конкурируя с США. Вашингтон, в свою очередь, открыто и активно поддерживает киевский режим. В связи с этим слова Путина о том, что российские войска будут наступать на харьковском направлении столько, сколько необходимо, чтобы обезопасить российских граждан, выглядят как важный посыл.