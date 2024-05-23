Казань, 23 мая, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Следующие в международный аэропорт «Казань» самолёты 23 мая были перенаправлены на запасные аэродромы в московский аэропорт Внуково, а также в Самару, Ульяновск и Чебоксары. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Анна Алябьева ИА Регнум

«Международный аэропорт «Казань» закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения). <…> Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары», — пояснила пресс-служба в своём Telegram-канале.

Аэропорт временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 11:30 мск. Представители воздушной гавани позже уточнили, что в 14:05 по московскому времени все ограничения на работу объекта сняты.

Как передавало ИА Регнум, представитель Росавиации Артём Кореняко подтвердил, что казанский аэропорт 23 мая временно приостанавливал работу для обеспечения безопасности полётов. Также ограничения вводили в аэропорту Нижнекамска. Сообщалось, что на ряде предприятий Нижнекамска проводились мероприятия для обеспечения безопасности.

В Елабужском районе Татарстана 23 мая сбили беспилотник, заявил мэр Елабуги Рустем Нуриев. По предварительным данным, разрушений на земле не было. По информации Минобороны России, над территорией Татарстана около 14:00 мск был уничтожен беспилотник самолётного типа.

В 14:05 мск аэропорт Казани вернулся к обычному режиму работы, все ограничения были сняты. Через десять минут открыли воздушную гавань Нижнекамска.