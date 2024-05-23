Москва, 23 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

РИА Новости/Владимир Сергеев

«В 14:05 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Кроме того, в 14:15 были сняты ограничения в аэропорту Нижнекамска (Бегишево).

Он добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, ранее аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу для обеспечения безопасности полётов. В это же время мэр Елабуги Рустем Нуриев сообщил о сбитии беспилотника.

Разрушений на земле, по предварительным данным, нет, отметил он.

Также сообщалось, что на ряде предприятий Нижнекамска проводятся мероприятия для обеспечения безопасности. Их проведение обусловлено сообщениями «о возможном возникновении нештатной ситуации», заявила мэрия.