Лондон, 23 мая, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании не получало от британской стороны официальных уведомлений о задержании 64-летнего мужчины, которого обвиняют в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы имевшихся у него связей с РФ, сообщила 23 мая пресс-служба российского диппредставительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видели сообщение местной полиции о задержании гражданина Великобритании Говарда Майкла Филлипса, 29.08.1959 г. р., который был сегодня арестован по подозрению в нарушении положений закона Великобритании о национальной безопасности», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

В посольстве отметили, что никакой дополнительной информацией по данному вопросу не располагают, официальных уведомлений от британской стороны не получали.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Скотленд-Ярда информировала, что 64-летний британец Говард Майкл Филлипс задержан в Лондоне по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией.

До этого британский новостной канал Sky News информировал, что жителя Великобритании, якобы завербованного в качестве российского шпиона, обвиняют вместе с сообщниками в организации поджогов лондонских предприятий, связанных с Украиной.

В частности, 20-летний Дилан Эрл обвиняется в том, что 20 марта он организовал и оплатил поджог двух зданий на промышленной территории в Лейтоне в восточном Лондоне. В судебных документах, которые приводит телеканал, говорится, что Эрл, предположительно, поджог предприятие в интересах российского государства.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе посещения британского МИД 26 апреля заявил об абсурдности и бездоказательности обвинений, высказываемых в адрес Москвы. Он призвал Лондон перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз.