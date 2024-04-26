Лондон, 26 апреля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе посещения британского МИД 26 апреля заявил об абсурдности и бездоказательности обвинений, высказываемых в адрес Москвы, о её якобы причастности к совершённому в Лондоне поджогу, который британские спецслужбы считают диверсией.

Mid.ru

«26 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Владимирович Келин был приглашен на беседу в Форин оффис. Британской стороной были воспроизведены распространённые парой часов ранее с подачи местных спецслужб в СМИ инсинуации по поводу мнимой причастности России к одному из эпизодов криминогенной активности в Великобритании, связанному с якобы имевшей место в прошлом попыткой поджога складских помещений на окраине Лондона», — говорится в комментарии российского диппредставительства, который передаёт ТАСС.

Как отмечается в документе, британская сторона в безапелляционной форме потребовала разъяснений о якобы выявленной связи подозреваемых в совершении поджога с российским государством.

«С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки», — отметил Келин, призвав Лондон перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз.

Ранее британский новостной канал Sky News информировал, что жителя Великобритании, якобы завербованного в качестве российского шпиона, обвиняют вместе с сообщниками в организации поджогов лондонских предприятий, связанных с Украиной. В частности, 20-летний Дилан Эрл обвиняется в том, что 20 марта он организовал и оплатил поджог двух зданий на промышленной территории в Лейтоне в восточном Лондоне.

В судебных документах, которые приводит телеканал, говорится, что Эрл, предположительно, поджог предприятие в интересах российского государства. Его обвиняют в мошенничестве, изучении целей и разведке, а также в попытке вербовки людей для оказания материальной помощи иностранной спецслужбе.

Как передавало ИА Регнум, в феврале правоохранительные органы прибалтийских стран провели в Латвии и Эстонии операцию по задержанию лиц, которые якобы действовали по заданию российских спецслужб.

Количество задержанных не уточнялось. Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы информировал, что некоторые из задержанных являются гражданами Эстонии. Кроме того, среди подозреваемых есть лица с двойным гражданством — российским и эстонским.

Задержания проводились с декабря 2023 года. Задержанных в Эстонии подозревают в антигосударственной деятельности, а в Латвии — в деятельности против республики через содействие российским спецслужбам.