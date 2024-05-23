Лондон, 23 мая, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Британец Говард Майкл Филлипс задержан в Лондоне по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией, сообщила 23 мая пресс-служба Скотленд-Ярда на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«64-летнему Говарду Майклу Филлипсу, родившемуся 29 августа 1959 года, из города Харлоу в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в нарушении раздела 3 закона о национальной безопасности. Страна, к которой относится обвинение, — Россия», — сказано в сообщении лондонской полиции.

В Скотленд-Ярде отметили, что этот арест не связан с какими-либо другими недавними обвинениями или расследованиями, связанными с преступлениями АНБ.

Как передавало ИА Регнум, ранее британский новостной канал Sky News информировал, что жителя Великобритании, якобы завербованного в качестве российского шпиона, обвиняют вместе с сообщниками в организации поджогов лондонских предприятий, связанных с Украиной. В частности, 20-летний Дилан Эрл обвиняется в том, что 20 марта он организовал и оплатил поджог двух зданий на промышленной территории в Лейтоне в восточном Лондоне.

В судебных документах, которые приводит телеканал, говорится, что Эрл, предположительно, поджог предприятие в интересах российского государства. Его обвиняют в мошенничестве, изучении целей и разведке, а также в попытке вербовки людей для оказания материальной помощи иностранной спецслужбе.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе посещения британского МИД 26 апреля заявил об абсурдности и бездоказательности обвинений, высказываемых в адрес Москвы. Он призвал Лондон перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз.