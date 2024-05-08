Сана, 8 мая, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Американцы посылают хуситским повстанцам «заманчивые предложения» для того, чтобы они перестали нападать на торговые корабли в Красном море, заявил в эфире йеменского телеканала Al-Masirah во время военного парада глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«США унижаются, через посредников добиваются расположения… Нас серьёзно искушают, чтобы прекратить поддержку сектора Газа, но мы отвергаем их предложения, потому что они противоречат нашей религии, ценностям и принципам», — отметил аль-Машат.

Он добавил, что Вашингтон потерпел неудачу в военном противостоянии, теперь власти США пытаются добиться своих целей, применяя «другую политику».

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля военный представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об атаке на два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. По его словам, дроны и другие средства поражения достигли намеченных целей.

В начале мая Яхья Сария пообещал, что йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) будет атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе в Средиземном море, в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Американские военные 2 мая уничтожили в Йемене три беспилотника хуситов. В Центральном командовании ВС США заверили, что беспилотники представляли угрозу находящимся в регионе американским военным кораблям и торговым судам.