Сана, 18 мая, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Хуситы (йеменское движение «Ансар Аллах») якобы нанесли удар по нефтяному танкеру M/T Wind, который будто бы направлялся в Китай, сообщило 18 мая Центральное командование США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум

Американские военные утверждают, что перед рейсом судно швартовалось в России. Оно принадлежит и управляется греческим оператором, но шло под панамским флагом.

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) CENTCOM уточнило, что в судно попала противокорабельная баллистическая ракета. Отмечается, что атака на танкер произошла в ночь с 17 на 18 мая в Красном море.

В результате удара началось заполнение отсеков водой, из-за чего танкер потерял ход и управление. По сведениям американских военных, никто из членов экипажа не пострадал.

Морякам удалось восстановить управление судном и возобновить движение.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, написало, что у берегов йеменского города Моха в нефтяной танкер попала ракета. После этого на борту вспыхнул пожар.

Корабль шел под флагом Панамы. Он получил незначительные повреждения и продолжил движение в следующий порт захода.

15 мая хуситы заявили, что атаковали ракетой американский эсминец Mason в Красном море. Кроме того, они нанесли также ракетный удар по коммерческому судну Destiny, которое направлялось в израильский порт Эйлат.