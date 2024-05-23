Вашингтон, 23 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Соединённые Штаты 24 мая могут объявить о выделении дополнительной помощи киевскому режиму в размере $275 млн. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Иван Шилов с ИА Регнум

«Ожидается, что Соединённые Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов в пятницу, поскольку Киев изо всех сил пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области, сообщили два американских чиновника», — говорится в сообщении агентства.

По данным AP, пакет дополнительной помощи будет включать в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжается, любые вооружения, которыми страны Запада накачивают киевский режим, не могут изменить ход СВО.

США предпринимают все меры для ускорения военной поддержки Украины, заявил 22 мая госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. При этом он признал, что за последние восемь месяцев позициям ВСУ из-за паузы в поставках оружия из США был нанесён существенный ущерб.

Соединённым Штатам Америки безразлична судьба Украины. Если бы в Вашингтоне хотели помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой, отмечал сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. Кроме того, он возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где они попадают в карманы коррупционеров.