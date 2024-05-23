Вашингтон, 23 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за ослабление запрета на нанесение Украиной ударов по России американскими вооружениями. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на чиновников в Вашингтоне.

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Издание отмечает, что президент Джо Байден твёрдо следовал позиции: Украина не должна применять американское оружие для ударов по территории России. Однако после «отрезвляющей поездки в Киев» госсекретаря Блинкена в администрации США идут «активные дебаты по поводу ослабления запрета».

Блинкен выступает за то, чтобы позволить ВСУ поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки, находящиеся на территории России. Как утверждает лидер киевского режима Владимир Зеленский, благодаря вооружениям вблизи границы с Украиной ВС России смогли продвинуться в Харьковской области.

«По словам чиновников, предложение Блинкена ещё не было официально представлено президенту, который традиционно проявляет наибольшую осторожность», — говорится в материале.

Дискуссии идут вокруг ударов по военным объектам. Запрет на применение американского оружия для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой инфраструктуре останется в силе, указывает газета.

Разрешение на отмену запрета на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта. Этого опасается администрация президента США Джо Байдена, пытаясь обеспечить эскалацию на невоенном треке, заявил ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

По его словам, сейчас эта тема является одной из важнейших дискуссий в США, за ослабление запрета выступают в так называемой «партии риска» или «ястребов». Эти политические силы жёстко критикуют администрацию Байдена за то, что она якобы трусит, боится и не разрешает Киеву наносить удары по российским городам американскими ракетами. Украинцы активно лоббируют эту идею. На прошлой неделе был визит представителей депутатов Верховной рады Украины в США, где поднимался этот вопрос, добавил американист.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Макколпродемонстрировал карту России и зону, которой могут достичь переданные киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS.

В ответ на это депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет («Единая Россия») напомнил, что Россия располагает средствами поражения, которые гарантированно уничтожат любого агрессора на любом из континентов. По его словам, в Конгрессе США сумасшествие взяло верх над чувством самосохранения. Он посоветовал здравомыслящим американцам отстранить от власти политиков, которые пытаются окунуть мир в хаос войны.