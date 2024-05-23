Москва, 23 мая, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа пригласил спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко посетить страну с официальным визитом.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Валентина Матвиенко

«Надеемся, что вы снова посетите нашу страну», — сказал король на встрече с Матвиенко.

Спикер СФ отметила, что российские законодатели сделают всё возможное для реализации российско-бахрейнских договоренностей по выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Председатель Совфеда подчеркнула, что визит короля Бахрейна в Россию «придаст мощный импульс» всему комплексу отношений двух стран.

Король Бахрейна 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву. В ходе визита он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. В свою очередь Путин пригласил короля Бахрейна посетить саммит БРИКС в Казани в октябре. Король предложение российского лидера принял.

В заявлении Хамада бен Исы Аль Халифы, распространённом СМИ Бахрейна после прибытия короля в Москву, отмечалось, что Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне РФ играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.