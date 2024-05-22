Москва, 22 мая, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву. В ходе визита он проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Zuma\TASS Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что переговоры президента РФ и короля Бахрейна пройдут 23 мая. По результатам встречи стороны планируют подписать несколько соглашений.

Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, отмечал Кремль.

Из Москвы Хамад Бен Иса Аль Халифа отправится с визитом в Китай. Там он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Стороны подтвердили настрой на углубление сотрудничества. Путин, в свою очередь, поздравил короля и народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.

В июне 2023 года Путин обсудил по телефону с королём Бахрейна развитие двустороннего сотрудничества. Хамад Бен Иса Аль Халифа в ходе беседы указал на дружественный характер отношений двух стран. Российский лидер в свою очередь поздравил собеседника и народ Бахрейна с праздником Курбан-байрам. Стороны условились о продолжении контактов.