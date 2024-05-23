Москва, 23 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом 23 мая сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что Бахрейн сейчас председательствует в Лиге арабских государств (ЛАГ).

«И наш президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре. Это приглашение, судя по всему, принято», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом, начались в Кремле. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению будут приглашены участники делегаций. Встреча пройдёт в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По её итогам ожидается подписание документов.