Москва, 22 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Россия играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности, говорится в заявлении короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы, которое распространило информагентство BNA по прибытии монарха в Москву.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы подчёркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень с тем, чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам», — сказано в заявлении.

Также король Бахрейна выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за приглашение посетить Москву и высоко оценил тесные дружеские отношения между странами.

Кроме того, монарх заявил, что Москва играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности, а также добилась выдающегося прогресса на экономическом уровне.

Как передавало ИА Регнум, король Бахрейна 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву. В ходе визита он проведёт переговоры с Путиным. По результатам встречи стороны планируют подписать несколько соглашений.

Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, отмечал ранее Кремль.