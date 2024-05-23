* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Второй кассационный суд общей юрисдикции 23 мая оставил без удовлетворения кассационную жалобу представителя певицы Земфиры Рамазановой (признана в РФ иноагентом) на включение в реестр иностранных агентов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сергей Бобылев/ТАСС Певица Земфира (признана в РФ иноагентом)

Жалоба была подана в июле 2023 года.

«Суд первой инстанции не усмотрел законных оснований для удовлетворения заявленных требований. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами нижестоящего суда и их правовым обоснованием», — сказано в сообщении.

Второй кассационный суд также не нашёл оснований для отмены предыдущих решений, отметила пресс-служба, уточнив, что Рамазанова участвовала в создании и распространении сообщений и материалов политической направленности и получала поддержку от иностранного источника.

Как передавало ИА Регнум, Минюст включил Земфиру в список иноагентов в феврале 2023 года, отметив, что певица открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах, выступала с призывами против спецоперации и получала материальную помощь от иностранных источников.

В день начала специальной военной операции с официального сайта Земфиры исчезли все материалы и появилась надпись белыми буквами на чёрном фоне «нет войне». В ходе одного из своих концертов (в Лондоне) Земфира прямо осудила проведение СВО, заявив, что хочет «выразить поддержку Украине». Также Земфира заявила, что любит Россию и что ей «жаль Россию», которая якобы «уничтожает Украину и саму себя».

В январе 2024 года сообщалось, что возможности для зарубежного заработка у артистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, сильно сократились. В частности, в конце декабря в Дубае должна была выступить Земфира, но концерт отменили ввиду того, что 70% билетов остались непроданными.