Москва, 7 января, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Возможности для зарубежного заработка у артистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, сильно сократились. Билеты на их редкие концерты продаются плохо, пишет 7 января KP.RU.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Так, у группы «Сплин» и её лидера Александра Васильева в 2024 году намечены только два концерта, хотя прежде график выступлений был плотным. В феврале коллектив выступит в Лондоне, в марте — в черногорской Будве. В Лондоне раскупили только дешёвые билеты — по 80 и 120 фунтов стерлингов.

Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его группа готовятся к редким концертам по местам, где за границей отдыхают соотечественники. Это Стамбул и турецкие курорты, а также Пхукет. В Стамбуле билеты на концерт стоят от 8,9 тыс. рублей, активной продажи нет. В новогодние каникулы у коллектива не было частных концертов.

В конце декабря в Дубае должна была выступить Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), но концерт отменили из-за 70% непроданных билетов. Помимо концерта, в билет за 120 тыс. рублей входил ужин.

Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в праздничные дни на частные мероприятия не приглашали. Если прежде он получал по 5 млн рублей за выступление, то теперь — едва ли 3 млн рублей на всю группу, отмечает издание.

Билеты на концерт «Машины времени» в Ереване, который перенесли с осени на апрель, продаются от 2,8 тыс. рублей. Аншлага нет. В июле Макаревич хочет выступить в Тивате и Бургасе, цены на билеты начинается от 2,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, покинувшие Россию известные актеры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем — от экономических до бытовых. Переехавший в Испанию Алексей Панин жаловался, что работы в Европе ему не предлагают, денег стало значительно меньше, и даже «покупать туалетную бумагу» приходится самому. Макаревичу не хватило денег на оздоровительные процедуры в клиниках Израиля, а на вернисажах, которые он организовал, почти не удалось заработать.

Стендап-комик Гарик Оганисян заявлял, что после отъезда из России просмотры его контента упали, что отразилось на финансах. Комику Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувшему Россию вместе с супругой Аллой Пугачёвой, в Европе приходилось просить деньги у прохожих.