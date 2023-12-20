* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Париж, 20 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Признанная иноагентом в России певица Земфира Рамазанова опубликовала на своих страницах в социальных сетях фотографию лежащей под ёлкой футболки, на которой написаны даты концертов в разных городах России, а также некоторых других стран.

Максим Блинов/РИА Новости Певица Земфира

Комментаторы предположили, что таким образом певица загадала желание, «попросив у Деда Мороза» концертный тур по России.

«Может, ей уже намекнуть, что с её статусом она в Россию-то больше не поедет?» — гласит один из комментариев.

Другие подписчики, в свою очередь, предложили не мешать Земфире мечтать.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в день начала специальной военной операции с официального сайта Земфиры исчезли все материалы и появилась надпись белыми буквами на чёрном фоне «нет войне». Также она писала в соцсетях, что ей грустно, и она плачет, но эти записи позднее были удалены.

Рамазанова переехала во Францию. Высказывались предположения, что она получила гражданство этой страны. Певица их опровергала.

В ходе одного из своих концертов (в Лондоне) Земфира прямо осудила проведение СВО, заявив, что хочет «выразить поддержку Украине», и отметила, что она понимает, что больше она в этой стране (Украине) выступать не будет. Также Земфира заявила, что любит Россию и что ей «жаль Россию», которая якобы «уничтожает Украину и саму себя».

В феврале 2023 года Минюст внёс певицу в список иноагентов. Причиной послужили её выступления в поддержку Украины и получение поддержки от иностранных источников. В мае в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск к Минюсту от представителя певицы с намерением оспорить статус иностранного агента. Суд отклонил иск.