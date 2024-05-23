Москва, 23 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе надеть на ухо наушник для перевода.

Михаил Терещенко/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа встречаются в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца.

Переговоры начались с небольшой заминки. Президент России начал разговор, однако ему пришлось его прервать, поскольку оказалось, что монарх не смог сразу разобраться со средством перевода — надеть наушник ему помешал национальный костюм.

Путин показал королю Бахрейна, как пользоваться средством, после этого приветственный разговор продолжился.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890698" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российско-бахрейнские переговоры

Как сообщало ИА Регнум, переговоры президента России и короля Бахрейна, который накануне прибыл в страну с официальным визитом, начались в Кремле. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению будут приглашены участники делегаций. Встреча пройдёт в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По её итогам ожидается подписание документов.

В заявлении Хамада бен Исы Аль Халифы, распространённом СМИ Бахрейна после прибытия короля в Москву, отмечалось, что Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне РФ играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.