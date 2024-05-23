Москва, 23 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщила пресс-служба главы российского государства.

РИА Новости/Михаил Терещенко

Король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Москву 22 мая. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению будут приглашены участники делегаций. Встреча пройдёт в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По её итогам ожидается подписание документов.

В заявлении Хамада Бен Исы Аль Халифы, распространённом СМИ Бахрейна после прибытия короля в Москву, отмечалось, что Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, а на политическом уровне РФ играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности.

20 марта король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Стороны подтвердили настрой на углубление сотрудничества. Путин, в свою очередь, поздравил короля и народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.