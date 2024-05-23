Донецк, 23 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Система европейской безопасности потерпела крах из-за действий западных стран, заявил бывший офицер Организации по безопасности и сотрудничество в Европе (ОБСЕ), военный аналитик по вопросам стратегии, подполковник армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

ТАСС/AP Photo/Lisa Leutner

«Неэффективность европейской дипломатии можно увидеть в спорах между Ираном и Израилем: в этом споре решающую роль играют отдельные страны Ближнего Востока, Россия и Китай, а не ФРГ, Великобритания или Франция», — сообщил он в интервью Донецкому агентству новостей (ДАН).

Боссхард выразил уверенность, что именно Североатлантический альянс и Евросоюз «приложили руку к тому, что европейцы сегодня не имеют большого влияния на континенте».

Как передавало ИА Регнум, ранее Боссхард заявил, что информация о происходящем в Донбассе с 2014 года, которую собирали наблюдательные миссии ОБСЕ, передавалась в штаб-квартиру в Киеве через фильтрацию, в искажённом виде.

Аналитик упомянул первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине с 2014 по 2018 год Александра Хуга, который, по утверждению Боссхарда, говорил о том, что он не может сообщить обо всём происходящем в Донбассе, так как «не хочет обвинить в отчётах какую-либо сторону конфликта». Вместе с тем Хуг считал, что правдивая информация о положении дел в Донбассе «оказала бы ещё большее давление на миссию», добавил Боссхард.

Постпредство России при ОБСЕ в январе 2024 года заявило, что руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону киевского режима, не осудив обстрелы Белгорода.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2023 года отметила, что отказ предоставить России список погибших в Буче Киевской области и отсутствие реакции со стороны международных организаций, в том числе ОБСЕ, говорит о том, что это была инсценировка, исполненная Украиной по указанию Великобритании и США. Ранее бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не ответило на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в Буче.