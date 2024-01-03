Москва, 3 января, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону киевского режима, не осудив обстрелы Белгорода, заявили в постоянном представительстве России при организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине.

«Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Там добавили, что Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили свыше 450 квартир и 12 частных домов.

Президент России Владимир Путин 1 января в ходе встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Также он назвал эту атаку террористическим актом. Киевский режим пытается запугать граждан России, сказал Путин. Он добавил, что внутри у него «всё кипит» после удара ВСУ по жилым кварталам в центре Белгорода, и подчеркнул, что Россия не будет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине.