Донецк, 23 мая, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Информация о происходящем в Донбассе с 2014 года, которую собирали наблюдательные миссии Организации по безопасности и сотрудничество в Европе (ОБСЕ), передавалась в штаб-квартиру в Киеве через фильтрацию, в искажённом виде. Об этом заявил швейцарский аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник в отставке Ральф Боссхард.

Министерство обороны РФ

«Я знаю от двух швейцарских наблюдательных миссий ОБСЕ на Украине, что они были разочарованы, поскольку видели, что между отчётами, которые они писали и отправляли в штаб-квартиру ОБСЕ в Киев, и отчётами, которые получили в конце концов делегации в Вене, была достаточно большая разница. Происходила, конечно, фильтрация и манипуляция уже в Киеве, и потом, думаю, тоже в Вене. Поэтому я спросил как-то в личной беседе одного из этих сотрудников в Вене», — приводит слова Боссхарда Донецкое агентство новостей (ДАН).

Так, аналитик упомянул первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине с 2014 по 2018 год Александра Хуга, который, по утверждению Боссхарда, говорил о том, что он не может сообщить обо всём происходящем в Донбассе, так как «не хочет обвинить в отчётах какую-либо сторону конфликта». Вместе с тем Хуг считал, что правдивая информация о положении дел в Донбассе «оказала бы ещё большее давление на миссию», добавил Боссхард.

Как отметил швейцарский аналитик, внимательно изучив отчёты СММ ОБСЕ, он смог определить нарушителя режима тишины. Так, благодаря помощи местных жителей Боссхард убедился в том, что именно украинская стороны вела артиллерийский обстрел улицы Куприна в Донецке, а также восточного района Мариуполя весной 2015 года, отметил он.

«Я сейчас регулярно сообщаю об этом, меня приглашают читать лекции в Швейцарии, Германии, Франции. Аудитория очень удивлена этому», — добавил Боссхард.

Как передавало ИА Регнум, ранее в постоянном представительстве России при организации заявили, что руководство ОБСЕ в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону киевского режима, не осудив обстрелы Белгорода.

Там добавили, что Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты.