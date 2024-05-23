Москва, 23 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Пожар на территории СНТ близ деревни Падиково в Московской области потушен, сообщила 23 мая пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС РФ

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Также в МЧС информировали, что число погибших в результате пожара в хостеле в Московской области выросло до восьми.

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Как передавало ИА Регнум, пожар на территории СНТ близ деревни Падиково вспыхнул 23 мая около 04:00 мск. Загорелся трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров.

В доме, предположительно, располагался нелегальный хостел. Председатель СНТ «Снегирь» ранее жаловался на незаконную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).