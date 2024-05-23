Красногорск, 23 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в хостеле в Московской области выросло до восьми, сообщили 23 мая в МЧС РФ.

МЧС России

«Ещё один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, число погибших достигло восьми.

Как передавало ИА Регнум, пожар на территории СНТ близ деревни Падиково вспыхнул около 4:00 мск. Загорелся трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров. Тела шести человек спасатели обнаружили в ходе тушения.

По данным СК, ещё один человек пострадал, его госпитализировали. В прокуратуре сообщали о двух пострадавших. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В доме, предположительно, располагался нелегальный хостел. Председатель СНТ «Снегирь» ранее жаловался на незаконную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.