Хельсинки, 10 мая, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций против России подписали пять стран 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Финляндии.

Sejm RP Польская таможня

Отмечается, что Эстония, Литва, Латвия, Финляндия и Польша подписали в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля Евросоюза за соблюдением антироссийских санкций.

Документ предусматривает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортёров товаров. В частности, представление дополнительной документации, перечня действий, направленных на борьбу с уклонением от санкций.

Как сообщало ИА Регнум, таможня Литвы задержала два электромобиля Tesla Cybertruck в городе Шальчининкай. Несмотря на то что автомобили везли в Белоруссию, сотрудники таможни не разрешили экспортировать машины из страны, так как имели подозрение, что электромобили предназначаются для России.

Европейский союз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, в том числе танкеров, которые предположительно помогают России обходить санкции, информировало агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся у него проект будущих санкций ЕС.

На встрече с правительством России 6 мая президент Владимир Путин заявил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, и экономика страны растёт.