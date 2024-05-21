Минск, 21 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии расширило перечень товаров, запрещённых к ввозу в страну из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии, сообщила 21 мая пресс-служба совета министров.

Виталий Невар /РИА Новости

Правительство дополнило перечень, утверждённый в декабре 2021 года, сказано в сообщении.

В список внесены пиво, сброженные напитки, ряд гигиенических средств, чистящие средства, ковры, мужская текстильная одежда, головные уборы, постельные принадлежности, посуда, лаки, краски, плиты, листы, плёнки из пластмасс и некоторая другая продукция.

Также запрещены ввоз из недружественных стран и реализация воды, включая минеральную и газированную.

«Постановление разработано в качестве ответной меры на принятые решения Латвией о запрете импорта из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, Литвой о запрете на один год ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси, а также на подготовленный Регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран (Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония), который устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Еврокомиссия предложила ввести «запретительно высокие» таможенные тарифы на поставляемое в ЕС из России и Белоруссии зерно, чтобы сделать импорт этой продукции «невыгодным».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Еврокомиссии ограничить экспорт российского и белорусского зерна в ЕС очередным ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции. Представитель Кремля уточнил, что от такого решения пострадает только европейский потребитель.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с ИА Регнум отмечал, что введение высоких пошлин на российское зерно в ЕС, скорее всего, не отразится серьёзно на отечественных производителях. Что касается европейских фермеров, то для них реальную угрозу представляют беспошлинные поставки сельхозпродукции с Украины, уточнил эксперт.