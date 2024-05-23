Пекин, 23 мая, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Кризис на Украине затянулся из-за действий Великобритании и её союзников, которые помешали Москве и Киеву достичь мира. Об этом 23 мая заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что у Лондона и Вашингтона якобы есть «доказательства» того, что Пекин поставляет Москве вооружение для использования в конфликте на Украине, при этом сами доказательства не привёл.

«Мы обратили внимание, что соответствующие высказывания британской стороны не признают даже ее близкие союзники. Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь», — сказал он на брифинге.

Дипломат также отметил, что Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта ещё два года назад, но именно из-за препятствий со стороны Лондона и других сторон конфликт затянулся до настоящего времени.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. По его словам, российская сторона была склонна именно к этому, но Киев сам отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

В марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации в ходе переговоров пришли к договорённостям, что Киев соглашается на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности. Вопрос по Крыму предлагали решать дипломатическим путём в течение 15 лет. Но потом киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения границ Украины 1991 года. Участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что в переговоры в Стамбуле вмешался Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, и настоял, чтобы Киев продолжал боевые действия.