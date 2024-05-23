Истра, Московская область, 23 мая, 2024, 11:36 — ИА Регнум. До семи человек увеличилось число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» на территории Истринского района Московской области. Об этом сообщили 23 мая в пресс-центре МЧС России.

МЧС России/ТАСС

«На пожаре в Подмосковье обнаружено тело ещё одного погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили о госпитализации женщины, которая пострадала, но осталась жива. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, причины пожара пока не установлены, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на территории СНТ близ деревни Падиково вспыхнул около 4:00 мск. Загорелся трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров. Тела шести человек обнаружили в ходе тушения.

По данным СК, ещё один человек пострадал, его госпитализировали. В прокуратуре сообщали о двух пострадавших. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В доме, предположительно, располагался нелегальный хостел. Председатель СНТ «Снегирь» ранее жаловался на незаконную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.