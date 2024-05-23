Нижний Новгород, 23 мая, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям украинских спецслужб, сообщили 23 мая в УФСБ по региону.

Кадр из видео

Отмечается, что задержанные были привлечены представителями украинских спецслужб для выполнения диверсионно-террористической деятельности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Нижегородской области за денежное вознаграждение.

В ходе подготовки к преступлению обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, которые были изъяты в ходе обысков по их месту проживания, добавили в ФСБ.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время силовики устанавливают возможных соучастников.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в работе на военную разведку Украины. Ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в интересах Киева. Он собирал и передавал на Украину сведения об объектах военной инфраструктуры Приморского края.

ФСБ 13 мая сообщила о приговоре, вынесенном судом Крыма пятерым гражданам Украины за шпионаж в пользу Киева и госизмену. Их приговорили к срокам от 11 до 16 лет колонии. Украинские агенты собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения российских военных в зоне СВО.

8 мая стало известно о том, что в Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге. Известно, что мужчина начал подготовку к осуществлению теракта в декабре 2023 года. Его куратор в ходе общения в интернете обучил задержанного изготавливать самодельные взрывные устройства и обращаться с ними.