Варшава, 23 мая, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В Польше во время тренировочного полёта истребитель МиГ-29 потерял топливный бак над населённым пунктом, сообщило генеральное командование вооруженных сил страны в соцсети Х.

ТАСС/EPA/Adam Warzawa

«Во время тренировочного полёта на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цистерна была пуста, она упала в нескольких сотнях метров от зданий. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что действия пилотов соответствовали установленным процедурам.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико.

Самолёт-истребитель F-16 греческих Военно-воздушных сил разбился у полуострова Халкидики. F-16, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка, взлетал с авиабазы близ города Лариса и упал в районе острова Псатура.

31 января американский истребитель F-16 упал в водах вблизи Гунсана, в 274 км к югу от Сеула. Инцидент произошёл около 08:40 по местному времени. Известно, что в Гунсане расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолёты F-16.