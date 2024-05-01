Нью-Мексико, США, 1 мая, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико. Об этом 30 апреля сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Уточняется, что инцидент произошёл около 11:50 по местному времени (20:50 мск) возле национального парка «Уайт Сэндс». На борту истребителя находился только пилот, которому удалось катапультироваться. Пилот госпитализирован и находится под наблюдением врачей, информация о его состоянии не сообщается.

Часть территории национального парка закрыли для посещения в связи с инцидентом. Местные власти настоятельно рекомендовали не приближаться к месту крушения истребителя из-за высокой вероятности попадания в атмосферу вредных химикатов, находившихся на борту самолёта. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Причины и обстоятельства падения самолёта не уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт-истребитель F-16 греческих Военно-воздушных сил разбился у полуострова Халкидики. F-16, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка, взлетал с авиабазы близ города Лариса и упал в районе острова Псатура.

31 января американский истребитель F-16 упал в водах вблизи Гунсана, в 274 км к югу от Сеула. Инцидент произошёл около 08:40 по местному времени. Известно, что в Гунсане расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолёты F-16.