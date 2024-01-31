Сеул, 31 января, 2024, 04:19 — ИА Регнум. У западного побережья Южной Кореи потерпел крушение американский истребитель F-16, сообщило 31 января агентство Yonhap.

U. S. Department of Defense Истребитель F-16

«Истребитель упал в воду, спасённый пилот в безопасности», — сказал неназванный источник агентства, добавив, что лётчик катапультировался из самолёта.

Американский F-16 упал в водах вблизи Гунсана, в 274 километрах к югу от Сеула. Инцидент произошёл около 08:40 по местному времени, утверждают источники.

Известно, что в Гунсане расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолёты F-16.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 декабря 2023 года во время учений разбился истребитель США F-16, взлетевший с базы Осан. Авиапроисшествие случилось в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Пилоту удалось спастись.

В сентябре 2023 года истребитель KF-16 ВВС Южной Кореи потерпел крушение во время взлёта на аэродроме в городе Сосан. Самолёт принадлежал 20-му авиаполку и разбился в 120 километрах к юго-западу от Сеула. Пилот успел катапультироваться и остался жив, его госпитализировали.