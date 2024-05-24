Наступивший, 820-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован массированной ракетной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Над её территорией дежурными средствами ПВО уничтожены три вражеских реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и три БПЛА, информирует 23 мая Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Так, в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения получили территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором — поле на стадионе, известил 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также, по его словам, произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее корреспондент «РИА Новости» утверждал, что речь шла о десятках взрывов, а сам глава региона отмечал, что в центральной части Белгорода на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены прогремели несколько взрывов.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Соответствующие кадры из зоны ответственности группировки войск «Восток»обнародовало 23 мая Минобороны.

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А на херсонском направлении расчёт ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота уничтожил беспилотный летательный аппарат противника, защитив российские подразделения на левом берегу Днепра.

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Подробности — в трансляции ИА Регнум.