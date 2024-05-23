Белгород, 23 мая, 2024, 06:41 — ИА Регнум. В центральной части Белгорода прогремели несколько взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены. Об этом 23 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Канонаду из нескольких десятков взрывов слышали около Соборной площади города.

«Ещё одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне ракетной опасности», — сообщили с места событий журналисты.

Ранее в Белгороде также слышали звуки взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 мая в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Предупреждение действовало около 20 минут. Жителям города рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В этот же день в Белгородской области погиб один человек в результате воздушной атаки со стороны ВСУ. Ещё один житель получил ранения, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в селе Беленьком Борисовского района были повреждены четыре частных жилых дома, три производственные площадки, четыре легковые машины и ЛЭП.

По информации Минобороны, 22 мая около 06:40 мск над Белгородской областью сбили шесть украинских снарядов системы «Град», а ночью — перехватили три беспилотника. Один из них уничтожили над городом Старый Оскол. В результате падения осколков были повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.