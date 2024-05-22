Анкара, 23 мая, 2024, 02:44 — ИА Регнум. «Сознательным решением» назвал признание Норвегией, Ирландией и Испанией государства Палестина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом турецкий лидер заявил 22 мая на церемонии вручения международной «Премии за доброту» в Анкаре, трансляцию вёл телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я рад, что Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государства Палестина. Мы поздравляем их лидеров с этим сознательным решением. Мы призываем страны, которые ещё не признали государство Палестина, сделать тот же шаг», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда будет выступать на стороне угнетённых против угнетателей и помогать тем, кто в этом нуждается. Президент Турции выразил надежду, что рано или поздно будет создано палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Израиля раскритиковали намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестину и приняли решение об отзыве послов для консультаций. Признание Палестины — это подрыв суверенитета Израиля и угроза его безопасности, заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

19 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает к немедленному возобновлению переговорного процесса о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основании соответствующей резолюции ООН. Президент Владимир Путин также выступил за создание суверенного палестинского государства, напомнив, что Москва всегда придерживалась этой позиции.