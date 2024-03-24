Варшава, 24 марта, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Польские военные заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила одна из крылатых ракет, выпущенных ночью российскими ВВС, сообщили 24 марта в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Иван Шилов ИА Регнум

«24 марта в 4:23 (6:23 мск) утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, выпущенных дальней авиацией Российской Федерации», — передаёт Gazeta Prawna сообщение польского командования.

По их данным, ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населённого пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Объект находился там всего 39 секунд.

При этом в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.

Министерство обороны России не сообщало об ударах по военным объектам на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года в воздушном пространстве Польши засекли неопознанный объект, который залетел с Украины. Польский президент Анджей Дуда назначил по этому поводу срочное совещание с военным руководством республики. Боевая авиация Польши не успела сбить цель.

Изначально Польша стала обвинять в случившемся Россию, но Минобороны России назвало заявления Варшавы провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки. По итогам проведённого расследования установили принадлежность ракеты Украине.