Москва, 22 мая, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил добровольную ликвидацию «Америкэн экспресс банка» в РФ. Распоряжение главы государства было опубликовано 22 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Steven Senne/ AP/TASS

Учредителем кредитной организации является американская компания American Express. Банк работал в России с 2008 года.

«Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью «Америкэн экспресс банк» мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации», — сказано в тексте распоряжения.

American Express 1 марта 2022 года сообщила о приостановке сотрудничества с российскими партнёрами. В заявлении было указано, что компания следует санкционным требованиям США «и международных партнёров».

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года Путин запретил некоторые сделки, касающиеся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с принадлежащими им ценными бумагами российских компаний. Сделки возможны лишь по специальному разрешению.

В апреле 2023 года президент подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управления предусмотрено также по указанию главы государства.

В декабре 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств. Президент РФ может вводить особый порядок сделок между россиянами и юрлицами из недружественных стран.