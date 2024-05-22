Москва, 22 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Россия добилась выдающегося прогресса в экономике, отметил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа, сообщает бахрейнское агентство BNA.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отмечаем выдающиеся успехи и развитие России на экономическом уровне, подчёркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения, выводить их на более всеобъемлющий и процветающий уровень на основе общих интересов для достижения благих целей и пользы для наших двух дружественных стран и народов», — отметил король.

Вместе с тем король отметил стремление укреплять двусторонние отношения с Россией, а также выводить их на более процветающий уровень «ради блага народов двух дружественных стран».

22 мая король прибыл в Россию с официальным визитом. Ожидается, что король и президент РФ Владимир Путин проведут переговоры 23 мая. По результатам встречи стороны планируют подписать несколько соглашений.

Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, отмечал Кремль.

Как передавало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно заявляли о способности Москвы справиться с санкционным давлением. Путин заявлял, что санкции в отношении РФ принесли обратный результат, экономика России растёт. Глава государства также подчёркивал, что западные страны не смогли добиться ни одной поставленной в рамках антироссийской санкционной политики цели, в том числе разрушить страну изнутри. 17 мая Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что санкции в отношении России наносят прямой ущерб всей мировой экономике, энергетике и другим сферам.