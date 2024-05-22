Москва, 22 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа проведут 23 мая переговоры, по результатам которых планируется подписание совместных документов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа и Владимир Путин

«Планируется обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учётом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров запланировано подписание совместных документов.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. В беседе стороны подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных сферах — от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности. В свою очередь, Путин поздравил короля Бахрейна и весь народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Как отметили в Кремле, беседа прошла в дружественной доброжелательной атмосфере.