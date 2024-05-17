Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Антироссийские санкции наносят ущерб всей мировой экономике, заявил 17 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«То, что принимаются такие решения, они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике», — заявил российский лидер.

Как подчеркнул президент, ущерб санкции наносят не только тем странам, в отношении которых эти меры приняли, но и мировой экономике в целом, энергетике и другим сферам.

Говоря о проблемах с расчётами в банках КНР, президент заявил, что санкции в отношении третьих стран выходят за рамки здравого смысла. Европейцы в вопросе санкций подтвердили зависимость от США, добавил он.

В этой связи глава государства заявил, что отношения России и Китая не связаны с введением санкций против них, это просто экономическая конкуренция.

Как сообщало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно заявляли о способности Москвы справиться с санкционным давлением. Путин 6 мая заявлял, что западные санкции принесли обратный результат, экономика России растёт. Глава государства напомнил, что антироссийские санкции вводили с одной целью — разрушить страну изнутри, но этого не случилось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 2 мая заявил, что санкции против стран, которые якобы помогают Москве их обходить, не нарушат развитие взаимоотношений этих государств с Россией. Москва рассчитывает продолжить сотрудничество с партнёрами, минимизируя риски от американских санкций, пояснил он.