Москва, 22 мая, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Казначейство Бельгии отказало ВТБ в получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов, сообщила 22 мая пресс-служба банка.

Ярослав Чингаев/ТАСС

«Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства», — говорится в сообщении.

В частности, уточнили в пресс-службе банка, ВТБ рассматривает возможность и прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию — Государственный совет Бельгии.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации страны G7 и ЕС ввели санкции против России, в рамках которых активы ВТБ на Западе оказались замороженными. «Дочку» ВТБ в Лондоне передали под внешнее управление. Внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчётов с кредиторами банка через специальный траст, который будет действовать в течение 15 лет.

В феврале текущего года немецкий банк Ost-West Handeslbank (OWH SE) — прежний VTB Bank Europe — уведомил ВТБ о лишении права владения немецкой «дочкой». От ВТБ потребовали вернуть дивиденды почти на €434 млн. В российской финансовой организации отметили, что считают эти действия политически мотивированными.

В январе 2023 года ВТБ направил в адрес казначейства Бельгии и минфина Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании ВТБ, и тех, на счета которых до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.