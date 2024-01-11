Лондон, 11 января, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчётов с кредиторами банка через специальный траст. Схема будет действовать в течение 15 лет, сообщил внешний управляющий банка Teneo Financial Advisory Ltd в своём отчёте.

Роман Демьяненко/ТАСС

Банк VTB Capital — это бывшая британская дочерняя компания ВТБ, активы которого заморозили на Западе из-за санкций. В Британии VTB Capital проходит процедуру банкротства. Совокупные обязательства VTB Capital превышают на данный момент £800 млн.

С 2024 года Teneo Financial Advisory начнёт собирать заявления кредиторов с требованиями, в том числе с «материнской» компании — российской группы ВТБ. Сумма требований к «дочке» — £262 млн.

Параллельно с этим управляющая компания запустит процедуру согласования схемы расчётов (Scheme of Arrangement — «схема реконструкции»). Если большинство кредиторов VTB Capital её одобрит, они будут получать доходы через специальный траст. Схему должен утвердить суд и одобрить регуляторы.

Задействовав схему с использованием траста, банк сможет погасить обязательства перед кредиторами, в том числе перед подсанкционными, сообщил РБК.

После начала СВО страны G7 и ЕС ввели санкции против России, в рамках которых активы ВТБ на Западе оказались замороженными. «Дочку» ВТБ в Лондоне передали под внешнее управление.

Teneo Financial Advisory год назад стала администратором банка. Управляющая компания заявила, что должна реализовать доступные активы банка, включая их разблокировку с использованием специальных лицензий. Когда VTB Capital рассчитается с кредиторами, его ликвидируют.

Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя в сентябре прошлого года эти действия британских властей, назвал их методы бандитскими. Ранее он подчёркивал, что у ВТБ «просто забрали собственность».

В конце ноября президент России Владимир Путин на встрече с Костиным сказал, что Запад ожидал развала российской банковской системы. Но оказалось, что всё иначе и что российский банковский сектор может преодолеть созданные извне сложности.