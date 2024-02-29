Москва, 29 февраля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Немецкий банк Ost-West Handeslbank (OWH SE) — прежний VTB Bank Europe — уведомил ВТБ о лишении права владения немецкой «дочкой». От ВТБ потребовали вернуть дивиденды почти на €434 млн, сообщили 29 февраля журналистам в пресс-службе российского банка.

Роман Демьяненко/ТАСС

«ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE (ранее — VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской «дочкой», — говорится в сообщении.

В банке ВТБ отметили, что считают эти действия политически мотивированными. Если немецкая сторона будет развивать агрессивные действия, с российской последует симметричный ответ.

В 2022 году ВТБ был незаконно отстранён от управления банком и лишён права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права на владение и требует от ВТБ в срок до 29 февраля 2024 года вернуть дивиденды с 2013 года в размере свыше €433,8 млн, добавили в финансовой организации.

В ВТБ напомнили, что на протяжении многих лет у европейских регуляторов не было никаких вопросов к праву собственности российского банка на VTB Bank Europe. Теперь же, считают в банке, немецкая сторона намеренно скрывает информацию о том, что ВТБ соблюдал требования европейского законодательства при реорганизациях.

Как сообщало ИА Регнум, бывшая британская дочерняя компания ВТБ, банк VTB Capital, проходит процедуру банкротства. Активы ВТБ заморозили на Западе из-за санкций. Внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчётов с кредиторами банка через специальный траст, который будет действовать в течение 15 лет.